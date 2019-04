L'UMQ remet 10 000$ pour souligner son centenaire

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) opte pour une initiative unique pour souligner son centenaire: la création d'une Bourse de recherche. D'une valeur de 10 000$, cette aide financière vise à aider les étudiants à la maîtrise admissibles. Dès maintenant, les intéressés peuvent soumettre l eur dossier de candidature, et ce, jusqu'au 8 avril.



Ce soutien financier se veut une manière d'améliorer la connaissance sur les municipalités. Comment? Tout simplement en appuyant financièrement un étudiant à la maîtrise dont le projet de recherche porte sur les municipalités québécoises et les questions liées à la gouvernance municipale, au territoire, aux infrastructures et à la fiscalité.

« À l’occasion de son centenaire de fondation, l’UMQ est fière de soutenir la relève et valoriser la recherche universitaire sur des questions au cœur de l’action municipale. Alors que les élues et élus locaux font face à de nouveaux défis et à des responsabilités croissantes, il est essentiel de développer des connaissances qui pourront guider les politiques publiques municipales afin que celles-ci contribuent encore davantage à améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens », a déclaré la présidente de la Commission des Assises 2019 et du 100e anniversaire, Suzanne Roy.