Vidéo d'entreprise : 4 étapes pour être percutant

Diffuser une vidéo d’entreprise est une excellente façon de vous démarquer et de vous faire connaître. Mais pour que le succès soit au rendez-vous, il est préférable de créer une vidéo marquante pour le public. Si vous voulez que votre vidéo soit aimée, commentée, partagée et repartagée, suivez ces 4 étapes pour la rendre percutante !

Trouvez un concept pour votre vidéo

Une vidéo corporate ne s’improvise pas. Au contraire, comme pour n’importe quel court (ou long) métrage, il est important de commencer par une phase de réflexion et de conception. De plus, votre vidéo devra s’inscrire dans votre communication globale.

Prenez donc le temps de définir les objectifs de votre film d’entreprise, le public visé et les canaux de diffusion. Sur cette base, il faudra trouver un concept pour votre vidéo. Format simple ou carrément décalé, les options sont nombreuses !

Scénarisez votre film

Dans la continuité du point précédent, vous devrez ensuite imaginer un scénario pour votre futur film. Même si vous préférez la sobriété, il est important d’avoir un fil rouge, un cadre qui va faciliter la réalisation de la vidéo.

Imaginez donc les différentes scènes de votre film : choisissez les employés qui apparaîtront dedans, sélectionnez les lieux pour le tournage, rédigez les éventuelles répliques, etc. Pensez aussi aux messages que vous voudrez intégrer dans la vidéo finale.

Optez pour un tournage professionnel

En troisième lieu vient l’étape du tournage : vous allez enfin donner vie à votre scénario. Pour obtenir une vidéo d’entreprise de grande qualité, vous avez intérêt à faire appel à des experts en production vidéo à Montréal . Une conception, un tournage et un montage professionnels seront la garantie d’un travail soigné… et d’une vidéo encore plus percutante.

Cadrage, composition, luminosité, transitions, qualité de l’image, etc. Avec un tournage professionnel, votre film renverra la meilleure image de votre compagnie.

L’art de la postproduction

Enfin, une fois votre vidéo d’entreprise tournée, vous passerez au montage et à la postproduction. C’est à ce moment que vous pourrez ajouter les petits plus qui rendront votre film d’entreprise encore plus percutant.

Ajoutez des transitions entre les scènes, des textes et/ou une voix off pour appuyer vos messages, une bande-son pour rendre la vidéo plus vivante… Laissez parler votre créativité !

Conclusion

En suivant ces étapes, votre vidéo d’entreprise sera aussi percutante que vous l’espérez.