La Société de sclérose en plaques a amassé plus de 20 000$ dans le cadre de sa 13e édition de la campagne emballante

La Société canadienne de la sclérose en plaques, section Mauricie est fière d’annoncer que la 13e édition de la campagne emballante au Centre Les Rivières a été un succès. Du 7 au 24 décembre, les 260 bénévoles au kiosque ont emballé près de 3 000 cadeaux. Grâce à l’implication des partenaires et du public, la Société de sclérose en plaques a amassé un montant total de plus de 20 000$.

Le montant amassé sera investi dans la recherche pour trouver la cause et le remède ce cette maladie et contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par cette maladie neurologique invalidante.

DES CO-PRÉSIDENTS D’HONNEUR, DES BÉNÉVOLES ET DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS

Cette campagne ne pourrait avoir lieu sans l’appui de nombreux partenaires. En plus de IG Gestion de patrimoine, partenaire présentateur, la section Mauricie est fière de compter sur l’appui du 100.1 Rythme Fm, du 106,9FM, du centre les Rivières, des Hebdos régionaux et de BM Design.

La société tient à souligner l’implication de nombreux bénévoles qui offrent leur temps gratuitement et qui doivent relever des défis pas toujours évidents... Lors de la conférence de presse, les présidents d’honneur Mme Guylaine Beaudoin, présidente de Beaudoin relations publiques, et M. Guillaume Morrissette, écrivain, ont souligné le défi d’organisation que représente cette campagne : « Il s’agit, selon eux, d’une implication remarquable »! Le conseil d’administration de la section Mauricie remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet collectif.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES

La sclérose en plaques est une maladie chronique, souvent invalidante, qui touche le cerveau et la moelle épinière. Au Canada, elle est la maladie neurologique la plus courante chez les jeunes adultes. Elle se manifeste le plus souvent chez des personnes de 15 à 40 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société canadienne de la sclérose en plaques fournit des services aux personnes atteintes de SP et à leur famille et subventionne la recherche pour trouver la cause et le remède de cette maladie.

Pour faire un don ou obtenir de plus amples renseignements, visitez la page Facebook ou téléphonez au 819 373-2570.