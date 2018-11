Vous vous développez à l’étranger ? Internationalisez votre site en 4 astuces

La conquête de nouveaux marchés ne s’improvise pas : la duplication de votre site ne suffira pas, loin de là. Pour ne pas courir à l’échec, la prise en compte de paramètres locaux est incontournable : la culture, les habitudes d’achat, le mode de paiement... Petit vadémécum pour réussir votre implantation.

1.S’adapter aux coutumes locales

L’idée de traduire vos contenus en anglais au prétexte que c’est la langue la plus parlée dans le monde n’est pas une bonne idée. L’utilisation de la langue maternelle de votre clientèle suscitera une plus grande confiance. Elle aura aussi un bien meilleur impact sur le référencement de votre site dans les moteurs de recherche. Faites appel à des interprètes professionnels natifs pour optimiser vos traductions et renforcer l’idée d’une proximité. Et pour renforcer votre référencement, pensez à utiliser les mots clés dont se servent vos prospects locaux puis identifiez le moteur de recherche le plus utilisé, Google n’est pas la panacée dans tous les pays du monde.

Une adresse physique et un numéro de téléphone local pour le service après-vente seront propres à rassurer votre clientèle en cas de problème.

N’oubliez pas de convertir les prix dans la devise du pays où vous êtes présent, adaptez aussi les moyens de paiement aux habitudes locales : certains préfèrent le règlement par carte bancaire, d’autres les virements après réception de la commande… L’objectif est d’éviter les abandons de panier. Suivez la même logique pour les modalités de livraison et soyez vigilant à la législation en vigueur.

2.Être perçu comme une entreprise locale

Jouez la proximité en utilisant les balises géographiques et un nom de domaine national. Créez aussi une application pour tablette et téléphone portable. Dans certains pays, on privilégie le mobile pour ses achats. L’idée là encore est de jouer la proximité.

3.Choisir son hébergeur

Dès que votre site sera au point, choisissez un hébergeur qui vous propose au minimum une option multisites isolés à 100% et un trafic illimité pour optimiser votre taux de conversion. Comparez le coût d’un hébergement de site web à prestation et qualité égales, ne négligez pas l’éventuelle évolution de vos besoins.

4.Créer des profils sur les réseaux sociaux

La communication digitale est incontournable, tout comme les réseaux sociaux. Exploitez les avantages de la géolocalisation, adaptez vos contenus à votre cible en évitant bien sûr la traduction littérale et entrez en contact avec vos prospects.