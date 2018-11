5 façons d’améliorer le User eXperience de son site e-commerce

Le Web 2.0 fait que les entreprises sont très soucieuses de l’accueil de leurs clients sur leur plateforme e-commerce. Cet aspect ne doit pas être négligé si vous cherchez à intéresser vos clients actuels, tout en vous faisant connaître auprès d’une plus large audience. Ergonomie, intuitivité et accessibilité sont les maîtres mots de l’expérience utilisateur qui se doit d’être impeccable pour optimiser vos ventes.

Apparu dans les années 90, l’expérience utilisateur (ou UX pour User eXperience) sert à qualifier le ressenti de l’utilisateur sur une plateforme web. Une démarche visant à améliorer continuellement les performances d’un site internet, dans le but d’offrir à l’internaute une expérience d’autant plus agréable.

Notre société canadienne est en constant développement et la vente en ligne prend une part de plus en plus importante dans le commence global. De ce fait, l’expérience utilisateur de votre site web doit être au cœur de votre stratégie de marketing digital. Découvrez quels sont les aspects à améliorer pour offrir à vos clients un bon User eXperience.

1- Miser sur un design clair et épuré

Parce que la navigation sur un site e-commerce se doit d’être reposante et attrayante, une attention particulière sera portée au design de la plateforme. Rien ne sert de surcharger les pages avec une multitude de photos et de vidéos. Privilégiez plutôt un design aéré, avec des onglets visibles pour faciliter la navigation des internautes. Une étude a démontré que les visiteurs ne mettent pas plus de 5 secondes à décider de poursuivre ou pas sur un site internet, alors misez clairement sur l’aspect visuel.

Vous apprendrez que plus de la moitié des internautes ne reviennent pas sur un site web après une première expérience ratée liée à un mauvais design. Alors, quel que soit votre domaine d’activité, l’interface de votre site e-commerce se doit d’être conçue avec goût. Oubliez les couleurs agressives des années 2000 et optez pour des nuances contrastées et des photos en hautes résolution pour mettre en avant vos produits.

2- Adapter son site aux smarthphones

Dans les transports en commun, durant une pause de lunch ou pendant un court moment de répit, les gens passent une grande partie de leur temps libre sur leur mobile. Votre site web pourra profiter de cette tendance à condition d’être adapté à tous les appareils, alors ne négligez pas l’accessibilité.

Les statistiques démontrent qu’il sera de moins en moins payant d’avoir un site qui marche uniquement sur desktop, puisque les internautes utilisent davantage les tablettes et les mobiles. Alors, si votre site e-commerce n’est pas encore adapté, n’attendez plus et investissez dans le responsive design afin que vos visiteurs puissent profiter profitent d’une expérience agréable, quel que soit leur appareil de connexion.

3- Investir dans le contenu rédactionnel

Il serait faux de penser que les photos suffiront à convaincre les internautes d’acheter vos produits. En effet, des informations complémentaires doivent être disponible pour chaque produit, avec un contenu rédactionnel parfaitement détaillé. Il se trouve que l’internaute en 2018 est très sensible à la manière dont l’information lui est délivrée, alors prenez soin d’investir une partie de votre temps en rédaction.

Évitez les jargons techniques et les longs pavés, au profit de phrases courtes et compréhensibles. L’internaute est d’un naturel pressé et aime les contenus qui vont droit au but, alors faites en sorte que vos textes aillent directement à l’essentiel. Le contenu rédactionnel est doublement payant puisqu’en plus de l’expérience utilisateur, il vous permet d’améliorer votre SEO en vous hissant en haut des résultats de recherche sur Google.

4-Améliorer la vitesse de chargement du site

Dans une société connectée, la vitesse de chargement devient un sujet crucial qui empêche de nombreux e-commerces d’avoir l’attention qu’ils méritent. Dites-vous bien que l’utilisateur n’attendra pas plus de 3 secondes pour voir s’afficher votre site internet. Alors même si vous êtes apparu en première position sur Google, l’internaute n’hésitera pas une seconde à ouvrir la page de vos concurrents si le temps de chargement de votre plateforme est trop lent.

5- Assister le client par chat

Le temps où les clients prenaient la peine de contacter le commerçant par téléphone est désormais révolu puisque le client 2.0 est très sollicité. D’ailleurs, vous aurez davantage de chance de l’intéresser en vous adressant directement à lui par chat. Plusieurs sites d’achat en ligne offrent la possibilité de tchater avec le site pour obtenir des informations sur les caractéristiques des produits, les modes de livraison ou autre. Grâce au chat, les clients seront davantage assistés et davantage convaincus de leur décision d’achat. Un aspect qui pourra considérablement augmenter votre taux de conversion.

