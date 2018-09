Peut-on vivre normalement avec de l’asthme ?

L’asthme est une maladie respiratoire chronique aggravée par certains facteurs environnementaux. Elle touche 5 % des adultes et 10 % des enfants scolarisés. Connaître les facteurs déclenchants et bien suivre son traitement sont le gage d’une bonne qualité de vie.

La prévention des crises d’asthme

Éviter l’apparition des crises d’asthme passe par l’élimination des éléments déclencheurs. Ceux-ci se trouvent principalement dans la maison ou au bureau où la pollution est parfois bien supérieure qu’à l’extérieur.

Il convient donc d’éliminer les sources de fumée, cheminée, barbecue, tabac, encens ainsi que les aérosols type désodorisants. La salubrité de l’air dépend de nombreux autres facteurs :

L’aération des locaux deux fois par jour au moins 30 minutes, plutôt le matin, avant la circulation en ville source de particules fines, et le soir, avant de se coucher.

Une VMC efficace et entretenue dans les lieux humides, notamment dans la salle de bain et la cuisine. En cas de moisissures, les nettoyer avec de la javel, un produit très efficace pour tuer les germes.

Un entretien régulier de la chaudière si le chauffage est au gaz.

L’aspiration des sols et des tapis pour éliminer la poussière.

Côté déco, un canapé en cuir ou en plastique plutôt qu’en tissus, des voilages plutôt que des doubles rideaux, des coussins qui passent dans la laveuse. Lavez-les deux à trois fois par an.

Une gazinière émet du dioxyde de carbone, optez pour des plaques électriques.

Préférer un matelas pour lit électrique pour surélever la tête, et traité anti acarien. À défaut, acheter des housses de lit anti acarien.

Faire du sport améliore la musculation du système respiratoire. Demandez conseil à votre médecin sur les pratiques sportives conseillées.

Éliminer les sources d’allergies : les animaux de compagnie peuvent être allergènes tout comme certains parasites (les blattes qui aiment l’humidité !).

Suivre son traitement

Lorsque les crises s’éloignent, le réflexe est de ne plus suivre son traitement. Or, il n’y a aucune accoutumance dans le fait d’aspirer de la cortisone. De plus, inhalée, elle ne passe pas dans le sang. Elle ne représente donc aucun danger pour la santé ou pour la prise de poids. À l’inverse, sans traitement, la crise d’asthme pourrait devenir plus sévère et impliquer la prise de cortisone par voie orale. Dans ce cas, elle passerait dans le sang.

Une bonne hygiène de son environnement suffit à contribuer à une bonne qualité de vie.