Québec accorde 250 000 $ à l'entreprise Waste Robotics

Le gouvernement du Québec attribue la somme de 250 000 $ à l'entreprise Waste Robotics pour soutenir la mise en œuvre d'un projet estimé à 990 000 $. Ce soutien financier provient du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie.Le député de Trois-Rivières, M. Jean-Denis Girard, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

Waste Robotics entend concevoir un nouveau robot capable de trier les matériaux de construction, en faisant appel à l'apprentissage automatique et à l'intelligence artificielle. L'entreprise souhaite aussi établir une nouvelle usine à Trois‑Rivières.

Elle souhaite ainsi commercialiser ses robots au Canada et aux États-Unis. La nouvelle usine trifluvienne pourrait créer 80 emplois dans la région d'ici cinq ans. De plus, les étapes de conception, de programmation, d'intégration et d'assemblage des différents composants des robots pourraient profiter à d'autres entreprises de la région.