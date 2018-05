Traduction à l'interne : avantages et inconvénients

Article commandité

Lorsque l’on souhaite se développer à l’étranger, les contenus doivent être adaptés au marché local. Le dilemme est alors de savoir si l’on confie la traduction de ses contenus, fiches produits, brochures, sites internet… à un salarié bilingue ou à une agence de traduction. Le plus souvent, par mesure d’économie, le choix s’impose de lui-même. Mais est-ce toujours la bonne solution ?

Une tâche rapidement chronophage

La traduction à l’interne par un salarié bilingue est idéale pour tout ce qui touche à la communication interne de l’entreprise. Elle se limite à l’échange de courriels ou de coups de téléphone, éventuellement à la production d’un journal d’entreprise.

Elle peut aussi être dédiée à des clients habituels : ils connaissent bien votre entreprise et vos produits, les échanges restent informels.

En revanche, la traduction sur des sujets techniques, juridiques ou financiers peut vite devenir plus compliquée. Une personne bilingue ne réunira pas forcément toutes les compétences requises pour une communication écrite aussi précise, la fluidité de l’écriture pourra faire défaut. La connaissance d’une langue ne suffit pas toujours pour traduire toutes les subtilités de la communication. Des problèmes grammaticaux, de style, voire de contre sens peuvent induire une mauvaise compréhension et nuire à votre image.

Par ailleurs, de gros volumes de textes compliqués à traduire risquent de le mobiliser trop longtemps en regard de ses autres missions.

La gestion entière d’un projet

Une agence de traduction vous accompagnera dans la gestion complète de votre projet. Vous avez un interlocuteur désigné, les textes sont relus par un autre traducteur, donc avec un regard neuf. Votre collaborateur à l’interne est donc libéré, il peut se consacrer à d’autres tâches. Vous gagnez en productivité. Les coûts induits par cette externalisation sont amortis.

Vous bénéficiez également de garanties de qualité : la maîtrise du contexte des mots à traduire, la syntaxe, l’orthographe et la grammaire sont irréprochables. Le style s’adapte à l’image que vous souhaitez véhiculer, mais aussi à la culture de la clientèle ciblée. Enfin, la traduction est en conformité avec les normes du pays tant du point de vue juridique, financiers que social. Une agence de traduction spécialisée dans la gestion de projets vous permet non seulement de prendre en compte toutes les spécificités de votre cible, mais aussi vous offre une capacité de production supérieure et une meilleure disponibilité.

Votre choix devrait donc être motivé par vos objectifs de communication.