Plus de 280 000 $ dédié à la sécurité des véhicules hors route

Une aide financière de 283 607,28 $ est accordée à différents clubs et organismes de la région de la Mauricie pour les soutenir dans leurs efforts pour rendre la pratique de la motoneige et du véhicule tout-terrain (VTT) encore plus sécuritaire.

La ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay, en a fait l’annonce en présence de la députée de Laviolette, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet.

Ce soutien financier est accordé dans le cadre du Programme d’aide financière temporaire, pourvu d’une enveloppe de plus de 10 millions de dollars, pour améliorer la sécurité en véhicule hors route. Il permettra aux clubs et aux organismes de concrétiser des projets visant à renforcer la sécurité des usagers et de pérenniser les sentiers.

Citations :

« Une pratique du VTT et de la motoneige accessible et sécuritaire, voilà notre engagement à l’égard des usagers des sentiers de VHR du Québec. L’aide financière annoncée aujourd’hui permettra de donner un véritable élan aux clubs de véhicules hors route et aux organismes qui font face à certains enjeux en matière de sécurité et qui poursuivent sans cesse leurs efforts pour assurer la pérennité des sentiers et la sécurité des adeptes. » Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports.

« L’appui de notre gouvernement annoncé aujourd’hui à l’industrie de la motoneige et du VTT est sans contredit un levier de développement des plus importants pour l’essor de la région de la Mauricie. Il ne fait aucun doute que le fait d’assurer la pérennité d’un produit récréotouristique de cette envergure contribuera à la vitalité économique de notre région. » Julie Boulet, députée de Laviolette, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie.