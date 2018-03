Opération Enfant Soleil remet 70 960 $ au CIUSSS de la MCQ et à des établissements de la région

Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, les porte-paroles d’Opération Enfant Soleil, Jean-François Breau et Maxime Landry ont remis 68 072 $ au CIUSSS MCQ soit, 33 998 $ au Centre hospitalier affilié universitaire régional et 34 074 $ à la Maison de naissance de la Rivière. Deux octrois ont également été versés à des établissements de la région.



À ce jour, un montant de 3 543 154 $ a été attribué dans la région de la Mauricie et dans le Centre-du-Québec afin d’offrir les meilleurs soins aux enfants ainsi qu’une qualité de vie optimale en période d’hospitalisation grâce à l’aménagement d’espaces favorables à leur guérison.



Stéphanie Fugère-Poulin, 15 ans, Enfant Soleil de la Mauricie



Âgée de cinq ans et demi, Stéphanie commence à se plaindre de douleurs brûlantes à l’estomac. Après avoir essayé plus de 25 médicaments différents, elle continue de souffrir, ce qui l’oblige parfois à cesser de s’alimenter. Une longue période de dix mois s’écoule avant d’apprendre qu’elle est atteinte de gastroparésie sévère, une paralysie de l’estomac. Malgré la douleur et les difficultés liées aux traitements, Stéphanie va mieux. Elle remplit de fierté le cœur de sa mère en venant chanter pour le téléthon depuis de nombreuses années.



Les histoires des Enfants Soleil provenant de chacune des régions du Québec seront présentées le 17 juin lors du Téléthon Opération Enfant Soleil, diffusé sur le réseau TVA de 7 h à 22 h, en direct du Centre de foires d’ExpoCité à Québec.



Détail des octrois



33 998 $ versés au CIUSSS MCQ, Centre hospitalier affilié universitaire régional

La somme servira à l’achat d’équipements permettant un meilleur suivi auprès de la jeune clientèle. C’est donc cinq lits et tables de chevet, deux mini-perfuseurs, une trousse d’urgence et de réanimation, deux pèse-bébés et un saturomètre portatif qui seront achetés grâce à Opération Enfant Soleil. Depuis 1992, c’est 1 046 162 $ qui ont été remis à ce centre.



34 074 $ versés CIUSSS MCQ – Maison de naissance de la Rivière

Cet octroi permettra l’acquisition de quatre ophtalmoscopes, quatre pèse-bébés et trois tire-laits électriques ainsi que d’une civière de transport électrique, équipement améliorera l’efficacité des interventions auprès des nouveau-nés, la rapidité et la sécurité des transferts vers un centre spécialisé. Depuis 2017, Opération Enfant Soleil a remis 51 999 $ à ce centre.

438 $ versés à Maternaide du Québec

Maternaide du Québec s’occupe des familles habituellement composées de parents âgés entre 16 et 46 ans et d'enfants entre 0 et 5 ans. Elles sont soit monoparentales, défavorisées, à faible revenu, isolées socialement et/ou culturellement, peu scolarisées, etc. Ce montant, qui provient du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil qui vise à prévenir la maladie chez les jeunes par l’activité physique, sera utilisé pour l’acquisition d’équipements qui permettront aux enfants de 0 à 5 ans de développer leurs habiletés motrices. Depuis 2013, Opération Enfant Soleil a remis 6 179$ à cet organisme.

2 450 $ remis au Centre loisirs adaptés La Maison Grandi Ose

Le Centre de Loisirs Adaptés La Maison Grandi-Ose a pour mission d’offrir des activités de loisir aux personnes vivant avec un handicap physique, intellectuel ou un trouble du spectre de l’autisme. Cette somme provenant du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil, qui vise à prévenir la maladie chez les jeunes par l’activité physique, servira à l’achat d’un tapis roulant et de cinq tapis de sol, ce qui permettra permettant aux enfants en réadaptation de bouger et de faire divers exercices psychomoteurs, et ce, en toute sécurité. Depuis 2006, Opération Enfant Soleil a remis 16 750 $ à cet organisme.



À propos d’Opération Enfant Soleil



Opération Enfant Soleil amasse des fonds pour soutenir le développement d’une pédiatrie de qualité pour tous les enfants malades du Québec. Grâce aux sommes recueillies, des centaines de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux et les organismes régionaux ainsi que dans les grands centres pédiatriques. Plus de 230 millions de dollars ont été remis partout dans la province grâce à la générosité de milliers de Québécois, à l’appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez www.operationenfantsoleil.ca.