Nouveautés budget participatif citoyen: 140 000$ de budget, volet jeunesse et possibilité d'association au privé

La mairesse de la Ville de Nicolet, Geneviève Dubois, a lancé aujourd’hui la deuxième édition du budget participatif citoyen. Trois nouveautés sont annoncées dans ce processus démocratique unique en région : 140 000 $ seront disponibles cette année, une hausse de 10 000 $ qui permet l’ajout d’un volet jeunesse (pour les 12 à 16 ans). Aussi, les projets adultes soumis pourront s’associer à des partenaires privés du milieu pour bonifier leur projet (avec un plafond maximal de 25 %). « Avec l’engouement pour le budget participatif citoyen de l’an dernier, je suis convaincu que les projets seront nombreux et nous avons innové avec de belles nouveautés cette année. Quand on dit que chaque jour Nicolet nous surprend, c’est notamment par sa capacité de mobiliser les gens, de faire autrement et de faire preuve d’initiative en terme de démocratie. Ici, les mots participation citoyenne prennent toute leur place, tout leur sens » a précisé la mairesse Dubois.



En conférence de presse, la Ville a donné tous les détails liés à cette emballante démarche qui avait suscité l’an dernier une impressionnante mobilisation. Le budget participatif citoyen de Nicolet est basé sur l’implication des citoyennes et des citoyens.



Toujours dans un souci d’innovation, la Ville de Nicolet annonce qu’il pourra être possible pour un projet adultes d’être soutenu par un partenaire financier privé. Les critères et modalités de ce partenariat seront disponibles sur le site Internet.



Comme l’an dernier, la première étape consiste à générer des idées de projets. Ensuite, un

processus de bonification des idées s’enclenche permettant des discussions citoyennes et des rencontres avec les intervenants municipaux pouvant répondre aux questions. Puis, les

porteurs d’idées seront amenés à rassembler l’information permettant l’analyse technique,

juridique et financière de leur projet. Par la suite, les citoyennes et citoyens de Nicolet seront

appelés à voter afin d’identifier le projet qu’ils souhaitent voir se réaliser. A la suite de quoi, le

conseil municipal entérine par résolution de choix des citoyens.



Rencontre d’information le 22 mars



La ville souhaite la réalisation de projet d’investissement en équipement ou aménagement

d’intérêt général et à visée collective. Les résidents de Nicolet sont conviés à une rencontre

d’information le jeudi 22 mars à 19 h à la salle Joseph-Ovide-Rousseau de l’hôtel de ville. Les détails concernant les balises du Budget participatif citoyen seront présentés.

Les Services à la communauté souhaitent s’adjoindre des citoyens pour former un comité de

pilotage. Un appel à tous est ainsi lancé aux résidents âgés de 17 ans et plus. Pour soumettre votre candidature, remplissez le formulaire en ligne sur le site Internet de la ville. Vous pouvez obtenir la version papier à la réception de l’hôtel de ville.



Née en 1989 à Porto-Alegre au Brésil, cette innovation démocratique participative s’est diffusée à travers le monde. Au début des années 2000, les Européens ont expérimenté cette approche. Au Québec, c’est en 2014 que la municipalité de St-Basile-le-Grand a été la pionnière de cette démarche démocratique.