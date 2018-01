Comment rendre son toit imperméable pour l'hiver ?

Article commandité

L’étanchéité d’un toit évite les infiltrations responsables de dommages à l’intérieur de votre maison. Or les conséquences de ces dommages sont désastreuses : humidité, moisissure, problèmes respiratoires, perte de chaleur, factures énergétiques lourdes, coût des réparations important… Si les toits en pente sont prévus pour l’écoulement de l’eau, qu’en est-il des toits plats ? Voici 5 conseils pour rendre son toit imperméable.

Entretenir son toit

À la veille de l’hiver, pensez à nettoyer votre toit pour le débarrasser des dépôts accumulés tout au long de l’année. Au besoin, assainissez-le à l’aide d’un fongicide pour éviter la formation de champignons. Nettoyez les aérateurs de l’entre-toit pour assurer une bonne ventilation et vérifiez l’étanchéité de votre puits de lumière.

Protéger le revêtement du toit

La neige et la glace endommagent les toits. Une protection imperméabilisante selon la nature du revêtement et le type de toit les préservera efficacement :

Une membrane élastomère ou bicouche, la deuxième couche est constituée de granules efficaces contre les UV ;

Une membrane TPO dont la couleur blanche a l’avantage de ne pas retenir la chaleur en été. Elle est résistante au gel, flexible et facile d’entretien ;

Une membrane EPDM ou caoutchouc, résistante aux températures extrêmes et aux rayons ultra-violets. Ce matériau écologique a l’avantage d’être inerte, l’eau qui s’écoulera ne sera pas contaminée par des substances chimiques.

Ces membranes ont l’avantage de masquer les fissures et d’être perméables à l’air. L’aération de votre toit est assurée.

Éviter la formation de glace sur les rebords du toit

Les stalactites résultent d’un mauvais drainage de l’eau. Or elles sont dangereuses pour les passants. Il faut donc apposer une membrane imperméable sur la partie inférieure de la toiture, sous le revêtement du toit.

Des gouttières en bon état

Les gouttières assurent la bonne gestion des eaux pluviales. Elles évacuent la neige et la glace fondue loin du toit et des fondations. Ces éléments sont donc la principale protection contre les infiltrations. Si vous négligez leur entretien, leur usure sera précoce et les dommages réels. Faites appel à un couvreur à Montréal pour vos gouttières pour éviter la stagnation de l’eau. Au besoin, faites installer des protège-gouttières. Elles minimisent les dépôts de feuilles, de débris et d’insectes. Vous réduirez ainsi l’entretien de vos gouttières.

N’oubliez pas qu’un toit mal isolé sera responsable de l’accumulation de la neige et de la glace dans vos gouttières. Ce poids risque donc de les fragiliser.

Un toit imperméable l’hiver vous garantira donc beaucoup de confort tout en allégeant vos dépenses.