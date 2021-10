23 332,57 $ amassés au bénéfice de la santé des femmes de la région

Vendredi dernier, plus d’une centaine de bénévoles de la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) ont sollicité la générosité de la population lors d’une collecte de fonds sur la voie publique tenue à six intersections de Trois-Rivières.

Pour la première fois, les donateurs avaient la possibilité d’utiliser un mode de paiement sans contact avec carte de crédit ou de débit.

Lors de cette seule journée, plus de 23 332,57 $ ont été amassés au bénéfice de la santé des femmes de la région.

Plus spécifiquement, ce montant record servira à doter le département de radiologie du Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières (CHAUR) d’un appareil de biopsie mammaire sous table stéréotaxie par tomosynthèse, utilisé pour mieux déceler certaines pathologies du cancer du sein.

Cet appareil à la fine pointe de la technologie a le triple avantage d’éviter aux femmes d’ici des déplacements à Québec ou à Montréal, de réduire les délais de traitements et de pouvoir éventuellement éviter l’ablation totale du sein.

Centre de référence

Comme le CHAUR est depuis plusieurs années un centre de référence pour l’investigation désigné pour le cancer du sein pour l'ensemble de la Mauricie et du Centre-du-Québec, les équipes souhaitent assumer pleinement leur rôle et avoir un impact concret sur les soins et les services offerts aux citoyennes.

Pour la docteure Annie Ouellet, médecin radiologiste : « Le souci de nos équipes est d'éviter de transférer des patientes vers les grands centres pour une biopsie mammaire et, ainsi, améliorer le parcours de soins pour la détection et le traitement du cancer du sein. L'actualisation de ce type de technologie dans notre région permettra de réduire les délais associés à un corridor de service à l'extérieur de la région, en plus de minimiser les déplacements des patientes. De plus, l'accès à cet équipement aura un impact significatif sur la détection des lésions parfois occultées par une mammographie standard. Une avancée majeure au bénéfice de notre population! »

Les personnes qui souhaitent soutenir cette cause importante pour toutes les femmes de chez nous peuvent toujours le faire en cliquant ici ou par téléphone au 819 697-3333 poste 53582.