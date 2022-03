Élection partielle dans le district des Montagnes à Shawinigan

À la suite de la démission de M. Claude Grenier, conseiller du district des Montagnes, le 15 mars, il y aura une élection partielle à Shawinigan le 5 juin.

C’est ce qu’indique le bureau de la Présidente d’élection de la Ville de Shawinigan dans un communiqué. La démission ainsi qu’un avis de vacance pour ce poste seront déposés lors de la prochaine séance publique le 12 avril, précise-t-on

« Cette situation ne s’est présentée qu’une seule fois jusqu’à maintenant puisque la dernière élection partielle pour la nouvelle ville de Shawinigan date de 2003 », explique la présidente d’élection, Chantal Doucet. « Tout de même, les étapes d’une partielle sont exactement les mêmes que celles d’une élection normale, mais à plus petite échelle. »

Le bureau de la présidente d’élection souligne que la période électorale pour l’élection partielle se déroulera du 22 avril au 5 juin 2022, jour de scrutin. Les personnes intéressées à déposer leur candidature pourront le faire entre le 22 avril et le 6 mai.

S’il y a plus d’une candidature, le vote par anticipation est fixé au 29 mai et le jour du scrutin au 5 juin. « Les lieux de votation seront les mêmes que lors de l’élection générale de l’automne, soit l’école de la Petite-Rivière, l’école Saint-Charles-Garnier et l’école secondaire les Chutes. Les citoyens pourront obtenir les coordonnées complètes via le site Web de la Ville », ajoute la présidente des élections.

De plus, pour obtenir de l’information générale et si des personnes souhaitent travailler pour l’élection partielle, les informations seront sur le Web de la ville dans la section « electionpartielle ». Le site sera disponible dans les prochains jours et il sera régulièrement mis à jour.