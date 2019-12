Programme triennal d’immobilisations 2020-2022: des investissements de 37,7 M$ en 2020

Le conseil a adopté, aujourd’hui, le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020-2022. Il prévoit des investissements de 37 653 795 $ pour 2020, de 36 991 604 $ pour 2021 et de 22 930 071 $ pour 2022 pour un total d’investissements de 97 575 470 $.

Pour l’année 2020, les investissements incluent des subventions totales prévues de 14 370 370 $. Les autres sources de financement comprennent 3 453 680 $ en fonds de roulement, 15 495 745 $ en règlements d’emprunt et 4 334 000 $ d’autres sources, notamment par des taxes d’améliorations locales.

Les infrastructures municipales en première ligne des investissements

« Pour la réalisation du PTI 2020-2022, les membres du conseil et l’administration municipale ont adopté une nouvelle approche qui définit de façon plus précise nos différents projets d’investissement », explique le maire Michel Angers. « Ces différents projets doivent s’intégrer dans une grille d’analyse avant de se retrouver dans notre programme d’investissements. Ça nous a permis d’avoir une meilleure vue d’ensemble sur ce qui est obligatoire, urgent, prioritaire et stratégique. »

Cette grille d’analyse s’ajoute à la démarche initiée en 2015 lors de l’adoption de la Stratégie de réduction de la dette qui limite à 16 M$ les investissements financés par des règlements d’emprunt.

Les projets d’investissements retenus pour 2020 se concentrent en trois grandes catégories. La part la plus importante, soit un montant de 25 269 245 $, est prévue pour les infrastructures municipales telles que les réseaux d’égout et d’aqueduc et la voirie. Un montant de 9 290 935 $ est réservé pour les bâtiments municipaux, en travaux de construction et de rénovation. Enfin, un montant de 3 093 615 $ sera consacré aux différents achats de véhicules et d’équipements.