Des cotons ouatés et des tuques pour un nouveau camp de jour interculturel

Le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Shawinigan lance une nouvelle collection d’objets promotionnels au profit d’un nouveau projet, soit un camp de jour interculturel qui s’adressera aux jeunes shawiniganais âgés de 10 à 15 ans.

Celui-ci se tiendra pendant la semaine de relâche ainsi que pendant deux semaines lors la période estivale 2022.

L’objectif de ce nouveau projet est de former des jeunes ambassadeurs locaux aux enjeux du mieux vivre ensemble et du dialogue interculturel. Cette expérience fournira à ces jeunes les connaissances et les compétences leur permettant d’agir concrètement dans leurs divers milieux pour promouvoir une société plus inclusive, solidaire et pacifique.

Lors de ces camps, les jeunes de la collectivité seront notamment invités à vivre différentes immersions et à aller à la rencontre de diverses cultures pour en apprendre plus sur leurs réalités et leurs défis.

« Dans un contexte où Shawinigan accueille de plus en plus de personnes immigrantes, nous jugeons important de sensibiliser le plus de Shawiniganais possible, notamment les jeunes, pour faire en sorte que les années à venir soient empreintes d’ouverture. Nous sommes conscients que c’est en en mobilisant les jeunes que nous ferons en sorte que la génération de demain soit plus inclusive », raconte Marie-Claude Brûlé, directrice de l’organisme.

Rencontre de l'autre

« Au gré des échanges, les jeunes Shawiniganais iront à la rencontre de l’autre. »

Les détails du camp et les informations relatives aux inscriptions seront communiqués plus tard puisque deux ressources viennent tout juste d’être embauchées pour mettre sur pied le projet. Les personnes intéressées sont invitées à surveiller les médias sociaux de l’organisme, de même que le site Web, soit le www.sanashawinigan.ca dans la section « sensibilisation ».

Il est néanmoins déjà possible de remplir un formulaire d’intérêt en ligne.

Couleurs du mieux vivre ensemble

La nouvelle collection de l’organisme comprend des cotons ouatés aux couleurs vives et un visuel attrayant sur lesquels on peut lire différents mots d’actualité en lien avec la mission de l’organisme :

• « Pour une société inclusive, pacifique et solidaire »

• « Sororité, bande de filles »

• « Humanité »

• « Harmonie »

Des tuques de différentes couleurs sont également offertes, de même que des sacs réutilisables avec la citation suivante : « Faisons de nos différences une richesse, que l’autre n’ait pas la même couleur, qu’il fréquente l’église, la synagogue ou la mosquée, ou qu’il ait un accent, apprenons à aimer nos ressemblances et nos différences. »

La totalité des montants associés à la vente de ces objets servira à financer le projet de camp de jour interculturel.

Les objets sont en vente sur la boutique en ligne de l’organisme, soit sur le site Web.