L'entrepreneure de 10 ans, Eva Diamond, lance une campagne de financement participatif

Voir la galerie de photos

L’artisane propriétaire de l’entreprise Les petits mousseux de Trois-Rivières âgée de 10 ans, Eva Diamond, a lancé une campagne de financement participatif pour développer son entreprise.

L’objectif est d’amasser 5 000 $ et elle prendra fin le 23 avril.

Cette campagne permettra l’achat de plusieurs équipements afin d’augmenter la production et de réduire de temps de fabrication.

Elle permettra aussi la création de nouveaux produits en 2021, ainsi que l’augmentation des points de vente.

La campagne a également pour objectif de supporter leur croissance plus rapidement afin d’ouvrir une première petite boutique dans un avenir rapproché pour offrir aux gens des produits de qualité, écologiques, et le plus sain possible.

« Le projet a commencé avec un cadeau d’anniversaire. Par la suite, j’ai participé à la grande journée des petits entrepreneurs du Québec en 2019. Ça m’a donné le goût de continuer de développer mon entreprise. Mon père et moi avons développé une passion pour la conception de produits artisanaux qui sont écologiques et sans danger pour l’environnement », raconte Eva, la jeune artisane aux doigts de fée déterminée.

L’entreprise a déjà le vent dans les voiles auprès de différents points de vente et d’ailleurs, mais a besoin de soutien afin de se développer davantage et continuer d’offrir un excellent service à ses clients.

« C’est la première fois qu’on voit une jeune entreprise offrir autant de fragrances différentes pour un produit. C’est ce qui fait leur force », mentionne la gérante de Aroma SÌ.

Les contributeurs peuvent se procurer divers produits en cliquant sur le lien ici.

Rappelons qu’Eva, qui adore la fabrication de produit cosmétique et pour le corps, désire offrir aux gens des produits naturels, biologiques et encore plus, à un prix abordable.