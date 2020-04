« La réouverture des écoles pourrait se faire avant le 4 mai », François Legault

C’est sur un ton optimiste que le premier ministre du Québec, François Legault a précisé que les écoles et garderies, fermées en théorie jusqu’au 4 mai prochain, pourraient bien réouvrir leurs portes avant cette date.

C’est ce qu’il a précisé à l’occasion de son point de presse quotidien du vendredi 10 avril, son dernier avant de prendre une pause samedi et de faire relâche ce dimanche.

« Nous n’excluons pas la possibilité de procéder à la réouverture des écoles et garderies avant la date annoncée au début de la crise, soit le 4 mai. Il faut préciser que les enfants sont parmi les personnes les moins à risques d’attraper le virus et d’avoir de graves conséquences, mais ils pourraient être des vecteurs de transmissions importants. Quand on procédera à une réouverture de ces établissements, les parents devront s’assurer de limiter les contacts avec les grands-parents pour éviter de leur transmettre la maladie », a-t-il imagé.

Il a ajouté qu’à l’heure actuelle, tous les scénarios sont sur la table, y compris celui d’une réouverture partielle. Plus de détails suivront au cours des prochaines semaines.