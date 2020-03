Ce week-end, des structures gonflables installées à l'Espace Shawinigan pour les enfants

Chaque année, la mi-février est synonyme de planification d’activités familiales pour de nombreux parents en raison de la proximité avec la semaine de relâche scolaire. Deux journées festives se dérouleront ce week-end, ces 7 et 8 mars prochains, de 10 h à 16 h 30, à l'Espace Shawinigan. Les familles pourront profiter d'une vingtaine de structures gonflables.

L’an dernier, ce rendez-vous familial avait eu du succès auprès des visiteurs qui s’étaient déplacés en grand nombre. Près de 550 personnes avaient franchi les tourniquets d’Espace Shawinigan.

« Nous avons réajusté le tir pour répondre à la demande, car l’an dernier, l’événement avait eu lieu sur une seule journée, indique Benoît Vincent, copropriétaire de Les Gonflés, l'entreprise à l'origine de l'installation. Plusieurs personnes se planifient des congés pendant la semaine de relâche pour passer du temps avec leurs enfants, mais il y a peu d’activités à faire au cours de cette période dans la région. Cette année, nous espérons atteindre le millier de visiteurs ».

Des mascottes invitées

« Ce sera une activité idéale pour les enfants puisqu’ils pourront dépenser leur énergie dans un environnement qui sera aménagé spécialement pour eux, ajoute Marie-Ève Normandin, copropriétaire de Les Gonflés. Nos jeux les plus populaires seront installés et une zone familiale sera aménagée au plus grand bonheur des petits et grands enfants ».

Tous les ingrédients seront réunis pour une atmosphère de fête, les 7 et 8 mars. En plus des jeux gonflables, des mascottes animeront l’endroit, sans compter les kiosques de barbe à papa, de barbotines, de pop-corn, bonbons, hot-dogs, etc.

Des forfaits familiaux sont déjà disponibles en ligne pour l’événement. Le coût de ces derniers est variable dépendamment du nombre et de l’âge des personnes participantes. À noter que l’activité est organisée par l'organisme à but non lucratif Course des gonflés et Après-midi familial et que tous les profits seront versés à Opération Enfant Soleil.