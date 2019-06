Des camps artistiques de jour pour les enfants au Musée Pierre-Boucher de Trois-Rivières

Durant l’été, des camps artistiques sont offerts au Musée Pierre-Boucher de Trois-Rivières et s’adressent aux enfants âgés entre 5 et 13 ans. Les activités de ces camps de jour, qui débutaient le 26 juin dernier, se poursuivent durant tout le mois de juillet.

Voici les activités qui seront offertes en juillet :

3 juillet : Workshop du Musée, de 9 h à 11 h 30

10 juillet : À la découverte de la biectr, de 9 h à 15 h 30. Lors de cette activité, les enfants doivent apporter un dîner froid.

17 juillet : Chasse au trés’art, de 9 h à 11 h 30

24 juillet : Le plus gros mandala du monde, de 9 h à 11 h 30

Le prix des activités varie entre 10 et 15 $. Pour obtenir plus d’informations ou pour inscriptions, il est possible d’appeler au 819 376-4459, poste 150.