La conseillère municipale, Josette Allard-Gignac, parraine l’école des Explorateurs

La conseillère municipale, Josette Allard-Gignac, participera, pour une deuxième année, aux 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie. Pour l’édition 2018, elle parrainera l’école primaire des Explorateurs.



« Je suis très heureuse de pouvoir m’impliquer dans le 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie. C’est un projet que je fais pour moi, mais aussi, c’est un défi que je me lance pour montrer aux jeunes que la détermination nous permet de dépasser nos propres limites et que c’est important d’être actif et en santé, peu importe l’âge », raconte madame Allard-Gignac.



« Le vélo est une passion pour moi et c’est vraiment avec beaucoup de plaisir que j’en parle aux enfants. Ils sont curieux et très intéressés », continue-t-elle.



« À l’école des Explorateurs, nous avons participé activement au Défi des cubes énergie. Nos quatre classes de maternelle ont suivi un calendrier d’activités riches et diversifiées pendant tout le mois de mai. Les familles des jeunes ont aussi été invitées à bouger avec nous », explique la directrice de l’école des Explorateurs, madame Marie-Clode Baribeault.



« Nous sommes très heureux que madame Allard-Gignac ait choisi de parrainer notre école. C’est une belle reconnaissance. Les sous qui nous seront remis nous permettront de faire l’achat de nouveau matériel sportif pour faire vivre aux élèves des activités sportives diversifiées. Je remercie d’ailleurs chaleureusement les techniciennes en éducation spécialisée et les enseignants qui se sont investis dans ce projet et qui croient à l’importance de faire bouger les enfants », termine madame Baribeault.

Le Grand Défi 2018



Madame Josette Allard-Gignac fait partie de l’équipe de l’Union des municipalités du Québec. L’équipe, qui est mixte pour une première fois cette année, peut compter sur le maire de Shawinigan, Michel Angers, comme capitaine. Le Grand défi Pierre Lavoie 2018 en est à sa 10e édition. Les cyclistes parcourront 1 000 km depuis le Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal, du 14 au 17 juin prochain.



Le parrainage en quelques mots



En acceptant de parrainer une école, madame Allard-Gignac devient une ambassadrice des saines habitudes de vie. Pour ce faire, elle s’assurera de créer des liens avec les jeunes et de participer à des activités à l’école pour promouvoir les saines habitudes de vie. Les montants accumulés excédant le montant de l’inscription seront remis à l’école parrainée pour l’aider

financièrement à l’élaboration de projets en ce sens. De son côté, l’école s’engage à participer au Défi des cubes énergie.