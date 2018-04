Dévoilement de l’Horloge Espace-temps au Cégep de Trois-Rivières

10 ans après avoir imaginé son horloge astronomique, l’artiste Luc Laramée a enfin pu dévoiler le fruit de son travail à la communauté lors d’une présentation organisée à la bibliothèque du Cégep de Trois-Rivières le 27 mars.

L’horloge, léguée par M. Laramée au Cégep de Trois-Rivières, sera exposée defaçon permanente à la bibliothèque. Accessible à tous, elle pourra entre autresservir aux enseignants désirant l’utiliser dans le contexte d’un cours. Assezimposante et dotée d’un socle en bois, cette horloge permet de se situer dansl’espace à une période précise de l’année et de comprendre les subtilités de la rotation de la Terre autour du Soleil.

Les départements de Physique, de Génie mécanique, de Génie électrique ainsi que plusieurs étudiants du cégep ont été mis à contribution et ont appuyé l’artiste de la région dans la conception de son projet à la fois artistique et scientifique.

Deux autres versions ont été présentées mardi dernier, dont une plus petite destinée à un usage résidentiel. M. Laramée voulait également rendre l’horloge accessible aux écoles primaires et secondaires, c’est pourquoi il a travaillé à l’élaboration d’une version plus économique en partenariat avec l’École secondaire Le Tremplin. Entre autres changements, le socle de bois a été troqué par un grand baril décoré par des élèves dans le cadre

d’un cours d’arts plastiques.