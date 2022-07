Condamnation d'un propriétaire de Trois-Rivières suite à deux infractions

Un propriétaire de Trois-Rivières a été condamné à verser 18 189 $ suite à deux infractions pour avoir enfreint la Loi sur la qualité de l’environnement.



Entre le 23 mai et le 8 juin 2017, à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, l'homme a déposé ou rejeté ou a permis le dépôt ou le rejet de matières résiduelles, soit des résidus de béton, de brique, d’asphalte, de bois, de plastique, de pavés unis et de métaux, dans un endroit autre qu’un lieu où leur stockage, leur traitement ou leur élimination est autorisé, contrevenant ainsi à l’article 66 de la Loi sur la qualité de l’environnement.



De plus, entre le 23 mai et le 30 août 2017, en tant que propriétaire du lieu où ces matières résiduelles ont été déposées ou rejetées, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour que ces matières soient stockées, traitées ou éliminées dans un lieu autorisé, contrevenant à l’article 66, alinéa 2, de la Loi sur la qualité de l’environnement.



Le citoyen a été condamné à verser une amende de 10 000 $ et doit, en plus, rembourser les frais et la contribution applicables, soit un montant de 8 189 $.



Rappelons que les citoyennes et les citoyens peuvent signaler tout acte ou geste pouvant affecter la qualité de l’environnement via le formulaire de plainte à caractère environnemental disponible sur le site web du Ministère.

Il est aussi possible de rapporter tout évènement requérant une intervention rapide ou immédiate via le service d’Urgence-Environnement en composant le 1 866 694-5454.