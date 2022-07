Condamnation d'une entreprise de Trois-Rivières pour deux infractions

L’entreprise BRQ Fibres et Broyures de Trois-Rivières a été condamnée à verser la somme de 21 385 $ pour avoir enfreint la Loi sur la qualité de l’environnement.

En effet, l’entreprise 9248-4427 Québec inc., également connue sous le nom de BRQ Fibres et Broyures, a été déclarée coupable de deux infractions à cette loi, le 5 avril dernier.

L’entreprise n’a pas respecté la hauteur maximale des piles de bois brut (intrant) prévue par l’autorisation qui lui a été délivrée le 7 mars 2013. le 1er juin 2017

De plus, BRQ Fibres et Broyures n’a pas terminé les travaux de fermeture du second mur avant le 1 er août 2014, comme le prévoyait l’autorisation délivrée le 31 mars 2014, contrevenant ainsi à deux reprises à l’article 123.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

BRQ Fibres et Broyures a été condamnée à verser une amende de 15 000 $ et doit également rembourser les frais et la contribution applicables, soit un montant de 6 385 $.



Soutenir la qualité de l'environnement

Les citoyennes et les citoyens peuvent signaler tout acte ou geste pouvant affecter la qualité de l’environnement via le formulaire de plainte à caractère environnemental disponible sur le site Web du Ministère. Il est aussi possible de rapporter tout évènement requérant une intervention rapide ou immédiate via le service d’Urgence-Environnement en composant le 1 866 694-5454.

Il est possible de consulter le registre des déclarations de culpabilité à des infractions ayant attrait à la Loi sur la qualité de l’environnement, à la Loi sur les pesticides, à la Loi sur la sécurité des barrages, à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, à la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ou à leurs règlements.