Denis Dargis a été retrouvé sain et sauf

Denis Dargis qui était porté disparu fut retrouvé sain et sauf cet après-midi.

En matinée, les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières sollicitent l’assistance de la population afin de retrouver M. Denis Dargis, âgé de 62 ans.

Celui-ci aurait quitté son domicile de la rue Foucher dans la matinée du 28 février pour se diriger possiblement dans la région de Rimouski. Une information reçue mentionne qu’il se trouvait à la hauteur du traversier Québec / Lévis vers 18 h 00 lundi.

M. Dargis serait dépressif et sa famille aurait des raisons de craindre pour sa sécurité.

Denis Dargis mesure 1 m 83 et pèse environ 105 kg. Il a les cheveux courts de couleur châtain et les yeux bruns. Il serait vêtu d’un manteau de couleur rouge. Celui-ci serait parti sans son véhicule et son moyen de transport n’est pas connu.