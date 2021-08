Arrestation pour accident avec capacités affaiblies à Trois-Rivières

Les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé à l’arrestation d’un conducteur de 24 ans pour conduite avec les capacités affaiblies, suite à un accident de la circulation.

Vers 00 h 25 la nuit dernière, un citoyen contacte le 9-1-1 afin de signaler une collision entre deux véhicules, sur la rue Notre-Dame Ouest près de l’intersection du boulevard Mauricien. Lorsque les patrouilleurs arrivent sur les lieux, ils constatent que les deux véhicules sont passablement endommagés et que deux personnes sont blessées. Les ambulanciers et les pompiers sont également demandés sur place.

Après avoir rencontré des témoins, les policiers apprennent que les deux véhicules circulaient sur la rue Notre-Dame Ouest, dans des directions opposées. Le conducteur du véhicule circulant en direction Est, aurait effectué un virage à gauche sur le boulevard Mauricien et c’est à ce moment que le conducteur du véhicule circulant en direction Ouest l’aurait percuté. Selon les témoins, la vitesse de celui-ci pourrait être en cause. Lorsque les policiers ont pris contact avec le conducteur, ils auraient remarqué la présence d’une odeur d’alcool et ont procédé à son arrestation pour conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies. Il fut conduit à l’hôpital afin d’obtenir le prélèvement d’un échantillon sanguin et fut libéré par sommation à comparaître ce matin.

Un blessé

Le passager de ce véhicule fut sérieusement blessé suite à l’impact et présentait une fracture à la jambe et de possibles lésions internes. Il fut transporté à l’hôpital, mais son état n’inspire aucune crainte. Quant à l’autre conducteur du véhicule impliqué, il n’y a pas eu de transport vers l’hôpital.

Un enquêteur accident de la DPTR et un technicien en reconstitution de scènes d’accidents de la Sûreté du Québec ont procédé à l’examen de la scène afin d’effectuer des expertises qui confirmeront les causes de l’accident. L’intervention s’est terminée vers 9 h 00 et la circulation fut rétablie.