Un homme de Sorel de 55 ans a disparu à Trois-Rivières

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières sollicitent l’assistance de la population afin de retrouver Jean-Pierre Panda Malungula, âgé de 55 ans. Il aurait quitté le centre hospitalier régional de Trois-Rivières samedi 26 septembre au matin, après avoir reçu son congé. Depuis ce temps, il n’a pas été revu.

Les membres de sa famille craignent pour sa sécurité. M. Panda Malungula est noir, il mesure 1,75 m et pèse 62 kg. Il a les cheveux et les yeux noirs. Il serait vêtu d’un manteau style « coupe- vent » de couleur bleu-mauve, d’un chandail blanc et de pantalons jeans. Il porte des souliers de randonnée de couleur beige.

L’individu travaille au lac Saint-Jean et réside à Sorel. Il pourrait donc se trouver dans ces deux régions, mais également dans le secteur de Trois-Rivières.

Toute personne pouvant fournir de l’information permettant de retracer monsieur Jean-Pierre Panda Malungula peut contacter le Service de police au (819) 691-2929 #