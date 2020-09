L'éradication de plants de cannabis mène à 21 arrestations à Trois-Rivières

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé au cours des dernières semaines, à des opérations de détection aérienne pour localiser les plantations de cannabis sur le territoire. Ces opérations ont donné lieu à la tenue de 19 perquisitions de domiciles ainsi que l’éradication de plants repérés sur 4 sites, sur l’ensemble du territoire trifluvien.

Au total, 21 suspects âgés entre 27 et 73 ans ont été rencontrés par les enquêteurs et feront face à des accusations en lien avec des infractions sur la loi provinciale encadrant le cannabis, d’interdiction de possession d’armes ou d’entreposage négligent.

L’ensemble des opérations réalisées en vertu du programme «ACCES Cannabis» aura permis la saisie des items suivants;

- Plus 150 plants de cannabis

- Plus de 28 kg de cannabis séché

- Autres substances (haschisch, Wax, Kief)

- 11 armes à feu et des munitions ainsi qu’une arbalète

- Plusieurs items reliés à la vente de stupéfiants