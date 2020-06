Un jeune homme de 17 ans en fugue recherché dans la région

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières sollicitent l’assistance de la population afin de retrouver un jeune en fugue.

Alexandre Pronovost, âgé de 17 ans a quitté son lieu de résidence du secteur Trois-Rivières, dans la soirée de vendredi le 22 mai dernier pour une destination inconnue.

Alexandre mesure 1 m 70 et pèse 77 kg, il a les yeux bruns et les cheveux rasés de couleur noirs et arbore une plaie rouge sur le bras gauche. Il s’exprime en français.

Celui-ci pourrait se trouver à Trois-Rivières, mais également dans la région de Drummondville.

Toute personne ayant de l’information à partager au sujet du jeune homme pourrait permettre à la police le de retrouver. Pour cela, il est possible de communiquer avec le service de police de Trois- Rivières au (819) 691-2929 touche # 6.