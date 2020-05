Disparition à Trois-Rivières de Réjean Ambroise Pétiguay, 27 ans

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières sollicitent l’assistance de la population afin de retrouver Réjean Ambroise Petiquay, 27 ans.

Celui-ci aurait quitté son lieu de résidence du secteur Trois-Rivières, hier dans la soirée. Réjean Ambroise Petiquay est un autochtone. Il mesure 1,80 m et pèse 75 kg. Il a les cheveux courts de couleur noire et les yeux bruns et arbore des cicatrices au cou et aux jambes. Il porte une boucle d’oreille en forme de plume argentée, côté droit et un bracelet avec billes.

Il serait vêtu d’un short bleu pâle, avec possibilité d’un T-shirt rouge ou d’une camisole rayée rouge et bleu, d’une casquette noire avec le sigle Fox et possiblement d’un masque contre la COVID-19. Réjean Ambroise Pétiguay souffre de schizophrénie et il aurait quitté sans médication. Celui-ci pourrait se trouver dans la région, mais pourrait également être en direction de Wemontaci.

Toute personne pouvant fournir de l’information en lien avec la disparition de l’individu est priée de contacter la Direction de la police de Trois-Rivières au (819) 691-2929 # 6