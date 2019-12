Disparition : le corps de Denise Sauvageau Massicotte a été retrouvé

Le corps d’une femme a été retrouvé dans le secteur de St-Étienne des Grès hier vers 11 h. Quelques heures plus tard, après identification formelle, la Sûreté du Québec a confirmé qu'il s'agissait de Denise Sauvageau Massicotte, disparue mardi 17 décembre.

Un citoyen résidant sur le 4e rang à Saint-Étienne des Grès a contacté les policiers hier pour les informer de la découverte d’un véhicule dans un chemin boisé. Celui-ci s’apparentait au véhicule relié à la disparition de Denise Sauvageau Massicotte. Après validation des policiers, ceux-ci ont confirmé qu’il s’agissait du véhicule recherché. Cependant, aucun occupant ne se trouvait à l’intérieur.

Des recherches ont été rapidement amorcées par les policiers de la Sûreté du Québec, en collaboration avec les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières, afin de localiser la dame portée disparue. Des ressources spécialisées telles que le maître-chien ainsi que des véhicules tout terrain furent mis à contribution.

En milieu d’après-midi, les policiers ont découvert le corps dans un périmètre non loin du véhicule. L'enquête se poursuit pour éclaircir les causes et circonstances du décès de la victime.