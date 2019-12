Trois perquisitions et cinq arrestations liées aux stupéfiants à Yamachiche et Louiseville

L’escouade d’enquête et de coordination du crime organisé de la Sûreté du Québec Mauricie (EECCO) en collaboration avec le Service des enquêtes sur la contrebande a procédé aujourd’hui, à une opération en lien avec du trafic de stupéfiants dans la MRC de Maskinongé.

Les policiers ont arrêté deux femmes, âgées de 36 et 43 ans, et trois hommes, âgés de 18, 25 et 44 ans. Les cinq personnes devraient comparaître au palais de justice de Trois-Rivières pour faire face, entre autres, à des accusations relatives au trafic de stupéfiants et à la possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Des accusations pourraient également être portées en vertu de la Loi sur le cannabis.

Trois perquisitions ont été effectuées dans une résidence et des logements de Yamachiche et de Louiseville. Elles ont permis de retrouver :

▪ 28 grammes de cocaïne;

▪ 750 comprimés de méthamphétamine;

▪ 125 grammes de haschich;

▪ 8 sachets contenant ½ lb de cannabis;

▪ 5 sacs de psilocybine;

▪ Plus de 10000 $ d’argent canadien;

▪ Trois véhicules ont été saisis comme biens infractionnels.

Les enquêteurs vont poursuivre leurs efforts à l’égard de ceux qui seraient tentés de prendre la relève en luttant quotidiennement et conjointement contre le trafic de drogues sous toutes ses formes.

Le Service des enquêtes sur la contrebande, via le programme "Accès-Cannabis", a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faites à la SQDC.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.