Un homme arrêté pour avoir produit du cannabis

L’équipe d’enquête du poste de la MRC de Nicolet-Yamaska de la Sûreté du Québec a effectué, mardi 10 décembre, une perquisition en lien avec la production de cannabis sur le rang Saint-Joseph à La Visitation.

Les policiers ont procédé à l’arrestation d’un homme de 65 ans sur les lieux de la perquisition. L’homme arrêté pourrait faire face à des accusations en vertu de la Loi sur le Cannabis et en vertu du Code criminel relativement aux armes à feu. Il a été libéré sur promesse de comparaître à une date ultérieure.

Lors de la perquisition, les policiers ont saisi plus de 280 plants de cannabis rendus à différents stades de croissance, plus de 70 grammes de haschich et deux armes à feu. Les plants étaient en culture dans une maison unifamiliale et dans un garage détaché de la maison.

Les policiers ont réalisé cette intervention et obtenu un mandat de perquisition à la suite d’un incendie qui s’est déclaré dans le garage avant-hier, avant-midi.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de cannabis peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.