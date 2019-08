Un homme arrêté pour agression armée à Trois-Rivières

Les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé dans la nuit du dimanche 4 août, à une arrestation en lien avec une agression armée.

Vers 1 h 50 dimanche, la victime, un homme de 52 ans qui marchait sur la rue G.H. Robichon, a été interpellé par un homme qu’il connaissait. Une altercation s’en est suivie et le suspect, un homme de 50 ans connu des milieux policiers, aurait asséné un coup de couteau à l’abdomen de la victime, le blessant sérieusement.

Celui-ci aurait réussi à fuir son agresseur et à demander de l’aide dans une résidence. Les policiers furent rapidement dirigés sur les lieux. La victime, qui connaissait son assaillant, a fourni des informations aux policiers qui ont permis de localiser et de procéder à l’arrestation du suspect dans les minutes qui ont suivies. La victime fut transportée à l’hôpital et le suspect a été conduit au quartier général où il a été rencontré par les enquêteurs.

Le suspect a été conduit au palais de justice ce matin pour faire face à des accusations d’agression armée. Quant à la victime qui est toujours hospitalisée, bien que ses blessures soient sérieuses, son état n’inspire aucune crainte.

