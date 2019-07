La Direction de la police de Trois-Rivières sollicite la population pour retrouver deux jeunes fugueurs

La Direction de la police de Trois-Rivières sollicite l’assistance de la population afin de retrouver deux jeunes fugueurs.

Il s’agit de Tommy St-Yves Gélinas, 17 ans. Celui-ci aurait quitté son domicile le 27 juin dernier. Il mesure 1,73 m. et pèse 61 kg. Il a les yeux et les cheveux bruns. Il serait vêtu d’un T-shirt rayé bleu et blanc, des pantalons foncés ou beige ainsi que des souliers Nike noirs.

il y a également Pamela Dontigny, qui est âgée de 14 ans. Elle aurait quitté le domicile familial le 1er juillet dernier. Tout porte à croire qu’elle serait en compagnie de Tommy St-Yves Gélinas. Elle mesure 1,57 m. et pèse 54 kg. Elle a les yeux et les cheveux bruns. Pour l’instant, nous n’avons pas de description vestimentaire. Les deux fugueurs pourraient se déplacer à pieds ou à vélo.

Toute personne ayant de l’information à partager pouvant nous permettre de retrouver ces deux jeunes en fugue, peut communiquer avec le Service de police de Trois-Rivières au 819 691-2929 touche # 6.