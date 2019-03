Arrestation de deux suspects suite à la commission d’un vol qualifié

Ce matin, vers 4 h 50, les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois Rivières ont procédé à l’arrestation de deux suspects suite à la perpétration d’un vol qualifié.

Vers 4 h 40 jeudi matin, les policiers se sont dirigés au dépanneur des cinq coins, au 850 Ste-Margueritte, suite à un appel signalant qu’un vol venait de survenir. Selon les informations obtenues, deux individus cagoulés et armés d’un bâton auraient fait irruption dans le commerce. Ils auraient exigé du commis qu’il leur remettent le contenu du tiroir- caisse ainsi que des paquets de cigarettes, sous la menace de violence. Ils auraient pris la fuite avec une somme indéterminée, pour une destination inconnue.

Les patrouilleurs ont effectué le ratissage des environs et ont rapidement localisé deux individus âgés respectivement de 26 et 29 ans, qui correspondaient à la description physique et vestimentaire. Les enquêteurs ont assisté les patrouilleurs pour la rencontre des suspects. Suite à celle-ci, ils seront conduits au Palais de justice pour comparaître sous des accusations de vol qualifié et port de déguisement.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements, de façon confidentielle, peut le faire par le programme HALTE AU CRIME en communiquant au numéro 819-691-2929 ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.