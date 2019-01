Le service de police de Trois-Rivières est à la recherche d'une adolescente de 15 ans

Les enquêteurs de la police de Trois-Rivières sollicite l’assistance de la population afin de retrouver Lee-Ann Patry, 15 ans.

La jeune fille est en fugue de son domicile depuis samedi le 15 décembre dernier. Celle-ci aurait fugué suite à un différend avec les membres de sa famille. Il ne s’agirait pas de sa première fugue selon la famille.

Discription de Lee-Ann

Lee-Ann mesure 1,63 m et pèse 64 kg. Elle a les yeux et les cheveux bruns. Ceux-ci sont rasés sur les côtés et longs sur le dessus. Elle arbore deux « strech » aux oreilles ainsi qu’un percing circulaire dans la lèvre inférieure, côté droit. Elle serait vêtue de pantalons avec la fourche aux genoux, d’un chandail type kangourou de couleur turquoise, mauve et blanc ainsi qu’une calotte style « YO » de couleur noire.

Bien qu’elle soit en fugue depuis la région de Trois-Rivières, elle pourrait se trouver dans la région de Granby.

Toute personne ayant de l’information à partager pouvant nous permettre de retrouver cette jeune fille, peut communiquer avec le service de Police de Trois- Rivières au 819 691-2929 poste 6.