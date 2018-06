Le SPVM demande votre aide pour localiser une quinquagénaire disparue

Le Service de police de la Ville de Montréal demande l’aide du public pour localiser Mohanarani Rajadurai, 58 ans. La dame et son véhicule manquent à l’appel depuis le samedi 2 juin.

Âgée de 58 ans, la disparue est d’origine sud-asiatique (Indes orientales) et mesure 4’9’’ et pèse 135 lb. Ses yeux sont bruns et ses cheveux sont noirs.

Elle porte un pantalon de couleur noir, une camisole bleue, un chandail molletonné beige et des chaussures de golf drogue noir.

Elle aime fréquenter la Ville de Montréal et les environs. Son véhicule est un Toyota RAV4 2012 qui est immatriculé N04 HLK.

« La dame prend divers médicaments qu’elle n’a pas avec elle et souffre de problème en santé mentale », indique le SPVM par voie de communiqué.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou le 911.