Disparition de Daniel Saint-Amour, la SQ demande l'aide du public

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Daniel Saint-Amour, 63 ans de St-Charles-Borromée, disparu depuis le 28 mai 2018. Celui-ci aurait été vu la dernière fois le 28 mai 2018, vers 16 h, dans le secteur limitrophe de St-Charles-Borromée et de Joliette, sur la rue St-Charles-Borromée Nord. Il se déplacerait à pied et ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité.

Description :

Taille : 1,70 m (5 pi 7 po)

Poids : 64 kg (140 lb)

Cheveux : gris

Yeux : bruns

Particularités : teint foncé

Au moment de sa disparition, l’homme portait un pantalon de jogging gris avec élastique aux chevilles et un manteau coupe-vent en toile noire.

Toute personne qui détiendrait des informations pouvant aider à retrouver cette personne est priée de communiquer immédiatement avec le 911, le 310-4141 ou la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.