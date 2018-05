Incendie au garage municipal du secteur Shawinigan-Sud :: l’entrepôt est une perte totale

À la suite à un incendie déclaré vers 3 heures dans la nuit du 3 mai, l’entrepôt du garage municipal situé sur la rue Jean-Duchesne dans le parc industriel Albert-Landry est une perte totale.

Une dizaine de véhicules et des équipements des divisions Immeubles et parcs et plateaux sportifs font partie des pertes.

C’est un employé de la Ville qui a alerté les pompiers en ramenant un véhicule à l’entrepôt. Quelque 31 pompiers ont alors été dépêchés sur les lieux pour essayer de contenir l’incendie, qui serait, selon toute vraisemblance, de nature accidentelle.

Le garage municipal, situé à l’avant de l’entrepôt, n’a subi aucun dommage. Toutefois, les pompiers se sont affairés à mettre à terre l'entrepôt, tout en cherchant les cause de l'incendie.