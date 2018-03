La Direction de la police de Trois Rivières désire faire une mise au point concernant un décès survenu mercredi matin dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

Un appel fut logé au service de police vers 9 h 30. Des témoins qui se trouvaient au 521 de la rue Notre-Dame Est auraient aperçu une masse provenant du haut de l’immeuble qui est tombé sur le sol. Ils ont rapidement constaté qu’il s’agissait d’un corps humain. Les patrouilleurs, accompagnés des enquêteurs et du technicien en identité judiciaire, furent dépêchés sur les lieux. Toutes les hypothèses ont été envisagées pour tenter d’éclaircir les causes et circonstances entourant le décès.

Au moment d’écrire ces lignes, bien que l’enquête ne soit pas terminée, la thèse actuellement envisagée par les enquêteurs est orientée vers un geste volontaire de la victime. Compte tenu de la situation, aucune information supplémentaire ne sera transmise.