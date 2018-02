Perquisition et arrestation en matière de stupéfiants

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé hier en début de soirée, à une perquisition dans une résidence de la rue Garceau à Trois-Rivières, en lien avec le trafic de stupéfiants. Des informations reçues du public ainsi qu’une enquête qui s'est échelonnée sur plusieurs semaines, sont à l’origine de l’émission de mandats de perquisition qui ciblaient la possession et le trafic de drogue.



Lors de cette opération, les policiers munis de mandats ont procédé à l’arrestation d’un homme d’une cinquantaine d’années. Ce dernier devrait comparaitre aujourd’hui au Palais de justice de Trois-Rivières, sous des accusations en lien avec le trafic et la possession de stupéfiants.



Au cours de cette perquisition, de la cocaïne et de la marijuana ont été saisies, de même que du matériel utilisé à des fins de trafic de stupéfiants et de l’argent.