Arrestations et perquisition pour trafic de drogue

Les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé à l’arrestation de deux individus mardi le 6 février, en lien avec le trafic de stupéfiants.



Suite à l’interception d’un véhicule sur la rue De Grandmont, secteur Cap de la Madeleine, les patrouilleurs ont remarqué la présence d’un sac contenant des comprimés s’apparentant à des méthamphétamines, à l’intérieur du véhicule. Les deux occupants furent arrêtés par les policiers pour possession de drogue, et conduits au Quartier général afin d’être rencontrés par les enquêteurs. Le véhicule fut remorqué au poste du boulevard des Forges afin d’effectuer une fouille approfondie. Suite à celle-ci, plusieurs autres comprimés de nature diverses furent saisis ainsi que deux bouteilles de liquide s’apparentant à du GHB. La substance sera envoyée au laboratoire de Santé Canada pour analyse.



Quelques heures plus tard, les enquêteurs ont mené une perquisition dans un garage situé sur la rue Antoine Pinard, contrôlé par le suspect. Celle-ci aura permis la saisie d’équipements et produits reliés à la production et au trafic de ce qui semble être du GHB.



Un des deux suspects dans cette affaire; Joël Bergeron, 46 ans, a comparu mercredi le 7 février sous des accusations de possession de drogue dans le but de trafic et trafic de drogues. Il est demeuré détenu et sera de retour au Palais de justice le 19 février. Quant au deuxième suspect, il fut libéré avec une promesse de comparaître assortie de conditions et comparaîtra à une date ultérieure.