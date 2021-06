La campagne de financement du Collège Marie-de-l’Incarnation amasse 260 000 $

Le Collège Marie-de-l’Incarnation et sa Fondation ont réussi à recueillir 260 000 $ lors de leur campagne majeure de financement afin de revitaliser les installations sportives du Collège.

En plus d’investir dans les infrastructures du Collège, ce projet visait à propulser le potentiel sportif et personnel de ses élèves en les encourageant à se dépasser, en favorisant leur bien-être et les inciter à demeurer actifs tout en renforçant leur sentiment d’appartenance avec leur institution.

Plusieurs activités de financement sont venues apporter un support à la campagne principale dont La grande course des petits canards et la Grande Soirée de la Fondation.

Les Réalisations

La Fondation est déjà passée à l’action en réalisant plusieurs projets dont le réaménagement de la cafétéria, le développement d’un local de pédagogie innovante La Ruche et la remise à neuf de la surface du gymnase. Pour la rentrée scolaire 2021-2022, les élèves pourront profiter des derniers ajouts au gymnase avec les vestiaires et les installations sanitaires qui subiront une réfection complète.

« Demander une contribution monétaire à des entreprises et à la communauté durant une période économiquement plus difficile peut s’avérer risqué pour une campagne de cette envergure. Toutefois, nous avons vite compris que la communauté du Collège Marie-de-l’Incarnation est tissée serrée et qu’elle croyait fermement au projet ainsi qu’à l’avenir florissant de l’établissement. La campagne a donc pu rapidement atteindre son objectif fixé et réaliser rapidement les projets souhaités, » Benoit Marquette, Président du conseil d’administration de la Fondation du Collège Marie-de-l’Incarnation.