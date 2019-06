25 890 $ pour la Fondation du Cégep de Trois-Rivières

Ce sont plus de 170 convives qui se sont réunis au restaurant le Buck-Pub Gastronomique pour le 3e Salon des vins d’importation privée de la Fondation du Cégep de Trois-Rivières, jeudi dernier. Cette soirée, couronnée de succès, a permis d’amasser plus de 25 000 $ dollars pour la fondation.

En effet, l’organisation est fière du résultat obtenu lors de cette soirée, et se promet de faire encore mieux pour la quatrième édition déjà prévue l’an prochain.

« La Fondation du Cégep de Trois-Rivières est une fondation très dynamique qui a un réel impact dans la communauté étudiante, mais aussi, au sein la communauté trifluvienne. Le résultat témoigne bien de l’attachement de la communauté envers son établissement collégial, et nous pousse à regarder vers l’avenir et à nous dépasser », a commenté la nouvelle directrice générale, Marie-Christine Vézina.

Les organisateurs remercient encore leurs différents partenaires, soit : Le Buck Pub gastronomique, Absolu, le ministre Jean Boulet, la ministre Sonia Lebel, le député Robert Aubin, RéZin, Trialto, La QV, Symbiose, Bacchus 76, Maître de chai, Vin dans les voiles, Boires, IGA de la famille Paquette, Canard Goulu, Coopsco, Placements mondiaux Sun Life, le service d’audiovisuel du Cégep de Trois-Rivières et Pixel.

En plus de son programme de bourses, la Fondation du Cégep de Trois-Rivières permet de soutenir la communauté étudiante, en plus d’apporter son aide précieuse au niveau du développement institutionnel. Les fonds amassés servent à promouvoir le développement et l’excellence de la formation, en plus d’offrir des activités aux étudiants.