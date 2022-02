Gignac Offset et Étiquettes Unik fusionnent leurs activités

Cumulant six décennies dans le domaine de l’imprimerie, les compagnies Imprimerie Gignac Offset Ltée et Étiquettes Unik fusionnent leurs activités afin de devenir une seule entreprise. La transaction est effective depuis le 31 janvier.

L’association entre les deux entreprises shawiniganaises n’aura aucun impact sur le nom des deux parties, puisqu’elles conserveront leurs appellations d’origine. En revanche, une revitalisation de leurs identités visuelles sera effectuée afin d’actualiser l’image de marque des deux entreprises.

En 2015, Stéphane Gignac, actionnaire d’Imprimerie Gignac, et Stéphanie Dion ont fait l’acquisition de l’entreprise Étiquettes Unik. Cette transaction a permis à Étiquettes Unik de bénéficier de l’expertise et des services d’Imprimerie Gignac grâce à l’actionnariat de Stéphane.

« L’acquisition d’Étiquettes Unik en 2015 par Stéphane, qui était déjà actionnaire d’Imprimerie Gignac, et moi, nous a permis de poursuivre notre développement d’affaires tout en effectuant nos activités dans nos entreprises respectives. Par contre, la fusion entre Étiquettes Unik et Imprimerie Gignac nous permettra de centraliser nos activités tout en nous assurant d’offrir à notre clientèle un service de haute qualité », mentionne Stéphanie Dion, associée d’Imprimerie Gignac et d’Étiquettes Unik.

La direction de cette nouvelle union entre ces deux entreprises shawiniganaises du domaine de l’impression sera assurée par Yves Gignac, Stéphane Gignac et Stéphanie Dion. Ensemble, les nouveaux associés assureront la pérennité des missions de leurs organisations.

« Depuis 1955, Imprimerie Gignac est en constante évolution afin d’être à l’affût des dernières innovations dans le monde de l’imprimerie, qui est un domaine en perpétuel changement. La fusion avec Étiquettes Unik permettra à Imprimerie Gignac de bénéficier de l’ensemble des procédés et des outils novateurs mis en place par Étiquettes Unik au fil des ans », affirme Stéphane Gignac, associé d’Imprimerie Gignac et d’Étiquettes Unik.

Outre les avantages d’affaires et technologiques, cette fusion aura de nombreux bienfaits pour les nouveaux associés. « Je suis très heureuse de m’unir avec Imprimerie Gignac, une entreprise de quatre générations d’imprimeur de la même famille. Cette union permettra à nos deux entreprises de bénéficier d’un amalgame de connaissances du monde de l’imprimerie, un gain important pour notre équipe ainsi que pour notre clientèle », déclare Stéphanie Dion.