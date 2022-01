Permis de construction ou rénovation : Victoriaville fracasse un record

L'appel à la relance économique a été bien entendu et les investissements ont été au rendez-vous à Victoriaville avec l'émission de permis de construction et de rénovation d'une valeur de 174 545 069 $ en 2021, soit le double de la valeur des permis émis en 2020 (88 577 258 $).

Ce bilan permet de fracasser un record, surpassant par près de 39 M$ le précédent record établi en 2014.

Autre indice du développement de Victoriaville, 405 unités d'habitation ont été ajoutées lors de la dernière année, soit une augmentation de 59 % en comparaison avec 2020.

« Wow! Victoriaville continue de croître et je félicite l'ensemble des investisseurs qui ont, encore une fois, choisi Victoriaville pour réaliser leur projet au cours de la dernière année. Notre ville offre un milieu de vie attrayant pour s'établir et réaliser ses projets. Ces nouvelles données prouvent à nouveau la vitalité de notre milieu et je suis motivé à poursuivre le travail à l'aube de la nouvelle année », affirme le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

« Nos équipes ont délivré 1504 permis lors de la dernière année, accompagnant ainsi les différents projets de construction et de rénovation à Victoriaville. La dernière année a été marquée par la diversité des projets d'envergure avec l'émission de 23 permis ayant une valeur de plus de 1 million en investissement. Je tiens à souligner le travail de nos équipes ayant collaboré à la réalisation de ces projets », ajoute le conseiller municipal et président du Comité consultatif d'urbanisme, Michael Provencher.

Ce nouveau record en 2021 surpasse les meilleures années enregistrées en 2014 (135,7 M$), en 2018 (126,2 M$) et en 2013 (122,5 M$).

La liste des permis émis couvre la construction d'habitations unifamiliales isolées (54), des jumelés (24), des habitations multifamiliales (28), des projets de commerces et services (6), des projets industriels (4) et institutionnels (1).