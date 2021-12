IDE Trois-Rivières participe à un partenariat franco-canadien en bioéconomie

Le développement exponentiel de la bioéconomie en France et ici au Canada au cours des prochaines années aura pour conséquence d’atténuer les effets du changement climatique, tout en créant des emplois d’avenir.

C’est sur la base de cette conviction commune qu’IAR, le Pôle français de la Bioéconomie, et Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières, agence de développement économique québécoise, ont décidé d’unir leurs forces afin de renforcer ce potentiel d’innovation et aider leurs industries à réaliser des projets à haute valeur ajoutée économique, sociétale et environnementale.

La signature officielle de cet accord aura lieu en mars prochain à Lille (France), à l’occasion de BIOKET, l’événement IAR incontournable dédié aux « Key Enabling Technologies ».

IAR et IDE Trois-Rivières s’associent pour stimuler la coopération franco-canadienne dans le développement et la mise en œuvre de la bioéconomie. Les entreprises et les instituts de recherche travailleront à mettre en place des conditions favorables au développement de partenariats technologiques et commerciaux.

Cette collaboration pourra également s’appuyer sur les partenariats internationaux existants avec certaines régions françaises.

La vocation d’IAR et d’IDE Trois-Rivières est de fournir des services d’aide à leurs sociétés affiliées.

Ils pourront offrir ensemble, aux sociétés françaises intéressées, une assistance spéciale afin qu’elles puissent percer le marché nord-américain.

Bureau virtuel

Un bureau virtuel d’IAR sera ouvert à Trois-Rivières en juin 2022. Il servira de point de contact pour le Pôle de la Bioéconomie afin d’offrir aux entreprises françaises une fenêtre sur le marché nord-américain.

« En travaillant ensemble, nos deux organisations permettront l'établissement d'une relation plus forte entre les sociétés de France et du Canada, affirme Boris Dumange, directeur général d’IAR. Le potentiel d’innovation de la bioéconomie en sortira renforcé. »

« Grâce à cette nouvelle association entre IDE Trois-Rivières et IAR, nos entreprises du secteur de la bioéconomie auront accès à un nouveau levier international, ajoute Mario De Tilly, directeur général d’IDE Trois-Rivières. Cette entente favorisera les échanges entre les entreprises qui désirent innover en matière de production et de valorisation de la ressource biologique. Nous souhaitons que les synergies créées autour de la bioéconomie soient un moteur de croissance durable pour notre communauté. »