330 000 $ d’ici 3 ans pour le Pôle d’économie sociale de la Mauricie

Le gouvernement du Québec réitère son appui au Conseil régional de l’économie sociale de la Mauricie pour le Pôle d’économie sociale de la Mauricie en lui accordant une aide financière annuelle de 110 000 $ pour les trois prochaines années.

Grâce à cette contribution, l’organisme pourra continuer à faire progresser ce modèle d’affaires dans la région.

La ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours, en a fait l’annonce en compagnie du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet.

Rappelons que les pôles régionaux d’économie sociale sont présents dans toutes les régions du Québec. Ils participent à la vitalité de leur territoire en créant des conditions favorables à ce modèle d’affaires et en encourageant la concertation entre les différents acteurs de leur milieu.

« À l’occasion du Mois de l’économie sociale, je suis ravi que notre collaboration avec le Pôle d’économie sociale de la Mauricie se poursuive, affirme M. Boulet. Cet organisme contribue à stimuler la croissance de notre milieu grâce à des projets rassembleurs qui misent sur les forces de notre région. À titre de ministre de la Solidarité sociale, je célèbre le fait que le Québec est un leader en économie sociale et collective! »

« Le Pôle d’économie sociale de la Mauricie est très reconnaissant pour ce soutien de la part du gouvernement du Québec. L’économie sociale permet de répondre aux besoins et aux enjeux des collectivités. Elle propose un modèle d’affaires collaboratif et innovant, qui appelle à une meilleure synergie entre les acteurs d’un territoire par la création de projets structurants. Par cette entente, le Pôle poursuivra sa mission en appuyant, entre autres, la valorisation, l’émergence et le renforcement de l’économie sociale dans l’écosystème mauricien, termine Francis Clément, président du Conseil régional de l’économie sociale de la Mauricie. »