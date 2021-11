Coupe des startups : la Mauricie sera représentée à la finale provinciale

Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), en collaboration avec la Jeune chambre de la Mauricie (JCM), annonce que Tristan Martin, président et fondateur d’Altus Technologie a remporté le combat de pitchs lors de l’événement en direct.

Altus offre des solutions sans fil et innovantes pour la télésurveillance de la chaîne du froid. Ses produits sont utilisés par des chefs de fil du secteur de l'alimentation partout au Canada. Altus protège plus de 200 M$ en denrées alimentaires à ce jour.

Les membres du jury ont évoqué un modèle d’affaire solide, une croissance en marche et un service innovant comme éléments persuasifs dans la prise de leur décision.

Les entrepreneurs de la division Centre ont eu l’opportunité de participer à plusieurs activités visant à leur donner les outils pour propulser leur croissance.

Du codéveloppement, des ateliers ainsi que des rencontres individuelles avec des experts ont pu permettre aux entrepreneur.es de se préparer à l’événement de pitch qui a eu lieu virtuellement devant 3 membres d’un jury local composé de:

• Ian Bussières, Associé et co-fondateur, Rum and Code

• Marie-Anne Lambert,directrice du développement et intelligence d'affaires, Synerforce

• Laura Filippe Fillion, directrice, relations d'affaires, Banque Scotia

Rappelons que l’entreprise remportant La Coupe lors de la finale le 9 décembre prochain aura accès à de nombreux prix, dont 20 000$ en bourse et des heures d’accompagnement par des experts partenaires.

« Être entrepreneur, c'est loin d'être facile, souligne Joany Dufresne, le président de la JCM. On doit faire preuve chaque jour de détermination, de passion, d'innovation et de beaucoup de patience pour concrétiser nos rêves. Mais c'est si valorisant de bâtir une entreprise qui grandira, évoluera et contribuera à l'essor de notre région! C'est par de jeunes entrepreneurs, tels que ceux participant à la Coupe, que nos régions de la Communiqué de presse | RJCCQ 2 Mauricie et du Centre-du-Québec continueront de se développer et se démarquer. Félicitations à tous les entrepreneurs qui ont pris part à l'événement hier. »